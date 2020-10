Ces 6 hôtels québécois comptent parmi les meilleurs du Canada

Le tourisme au Québec, on connait ça, et c’est pourquoi on n'est pas surpris de voir que six des dix meilleurs hôtels au pays se trouvent dans notre belle province, selon le réputé magazine Condé Nast Traveler.

Chaque année depuis 33 ans, le magazine sonde ses lecteurs afin de connaitre leurs villes, hôtels, centres de villégiatures, îles et pays préférés à travers la planète.

Les amoureux d’aventures qui n’ont peut-être pas pu voyager autant que prévu au cours des derniers mois ont donné beaucoup d’amour aux hôtels québécois.

En toute première position du palmarès des meilleurs hôtels au Canada, on retrouve l’Hôtel 71, qui se distingue par son look contemporain en plein cœur du Vieux-Québec. Le chic Manoir Hovey de North Hatley, dans les Cantons-de-l'Est, suit en deuxième position.

L’Hôtel Nelligan (Montréal), le William Gray (Montréal), l’Auberge du Vieux-Port (Montréal) et le Fairmount Le Château Frontenac (Québec) occupent respectivement les positions 5, 6, 7 et 9.

Les autres hôtels canadiens qui complètent le palmarès sont le Fogo Island Inn à Terre-Neuve (#3), le Four Season Hotel de Toronto (#4), le Loden Hotel à Vancouver (#8) puis The Drake Hotel à Toronto (#10).

Ces magnifiques hôtels ont l’habitude d’afficher complet fréquemment et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans cette prestigieuse liste. Or, en raison de la pandémie, les temps sont très durs pour les propriétaires de ces lieux. C'est donc le moment parfait de réserver un «staycation» dans l’un des ces hôtels et d'avoir enfin la chance de vivre l’expérience tout en soutenant les entreprises d’ici. Profitez-en!

Pour plus de détails sur les 10 hôtels du palmarès, consultez le site web de Condé Nast Traveler.

