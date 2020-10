COVID-19 en France: plus de 2000 patients en réanimation

Paris | Le nombre de malades de la COVID-19 actuellement en réanimation en France a dépassé lundi les 2000 personnes, un seuil qui n’avait pas été atteint depuis mai, selon les chiffres officiels, qui font en outre état de 146 morts en 24 heures.

Au cours des dernières 24h, 269 nouveaux malades ont été admis en réanimation (contre 147 dimanche) et sur les sept derniers jours, ce sont 1441 qui y ont fait leur entrée.

Le nombre de patients atteints de la forme la plus grave de la maladie et actuellement hospitalisés dans un service de réanimation est de 2090, soit 151 de plus que la veille.

La dernière fois que l’on a compté plus de 2000 personnes en réanimation pour COVID-19 remonte à la mi-mai. Au pic de l’épidémie, en avril, plus de 7000 malades étaient hospitalisés en réa, un nombre qui a fortement chuté jusqu’à fin juillet, avant de remonter progressivement.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé jeudi que la France disposait d’un total de 5800 lits de réanimation.

La situation est particulièrement tendue en Île-de-France : avec 605 patients lundi, en nette hausse par rapport à vendredi (528), le taux d’occupation de lits en réanimation par des patients COVID a dépassé les 50% dans la région (54%), a indiqué l’Agence régionale de santé.

Par ailleurs au niveau national, le taux de positivité (proportion des tests positifs par rapport au total des tests effectués) continue de progresser rapidement, à 13,4%, contre 9% il y a seulement 12 jours et environ 4,5% début septembre. Le nombre de nouveaux cas en 24H s’est établi à 13 243.

Le nombre de décès attribuables à la maladie s’élève lundi à 146 (contre 85 dimanche), portant le bilan total des décès depuis le début de l’épidémie à 33 623.

D’après un décompte de l’AFP à partir des données publiées par Santé publique France, onze départements ont dépassé ces derniers jours leur plus haut total de personnes hospitalisées depuis la première vague.