COVID-19: encore un record de nouveaux cas dans la région de la Capitale-Nationale

La Capitale-Nationale enregistre tristement un nouveau record de cas de COVID-19, alors que 272 nouveaux cas ont été recensés en 24h.

Le dernier record était de 265 nouveaux cas confirmés, il y a deux semaines.



Ce nouveau pic porte à 7416 le nombre total de cas de contamination depuis le début de la pandémie, toujours pour la Capitale-Nationale.



Cette tendance, toujours à la hausse, survient alors que le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, demandait aux Québécois samedi dernier de limiter leurs contacts et de collaborer aux multiples efforts pour casser la vague.



Du côté de Chaudière-Appalaches, on recense 48 nouveaux cas, pour un total de 2635 depuis le début de la pandémie. Il s’agit d’une baisse remarquable, alors que les deux derniers bilans faisaient mention de 78 et 75 nouveaux cas, pour les journées de samedi et dimanche.



Par ailleurs, il y a un nouveau décès en Chaudière-Appalaches, ce qui porte le nombre total à 45 décès dans la région.