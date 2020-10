Des éloges pour Sophie Nélisse

L’actrice Sophie Nélisse a eu droit à plusieurs commentaires élogieux dans les critiques américaines du film The Kid Detective, qui vient de prendre l’affiche aux États-Unis. Le réputé magazine Variety a même comparé la Québécoise à une « jeune Laura Dern ».

Distribuée aux États-Unis par le géant Sony Pictures, The Kid Detective, une production canadienne-anglaise, a été lancée vendredi passé sur 865 écrans dans le pays. Même s’il a obtenu des résultats décevants au box-office (135 000 $ en trois jours), le film qui met en vedette Sophie Nélisse et l’acteur américain Adam Brody a été plutôt bien accueilli par la presse spécialisée américaine.

Éloges

Parmi les critiques les plus élogieuses, on retrouve celle du Variety, la bible du divertissement à Holly-wood, qui a notamment eu de beaux mots pour l’actrice québécoise de 20 ans, soulignant qu’elle avait des airs de « jeune Laura Dern avec son regard innocent et ses yeux bleus qui recèlent une sorte de force bien cachée ».

Le Hollywood Reporter – l’autre journal de référence à Hollywood – évoque quant à lui « un film singulier, drôle et étonnamment efficace ».

Ce n’est pas la première fois que Sophie Nélisse s’illustre aux États-Unis. Après avoir été découverte dans le film Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau (qui a été nommé aux Oscars en 2012), l’actrice avait reçu le prix de la révélation de l’année aux Hollywood Films Awards en 2013 pour sa performance dans le drame historique La voleuse de livres (The Book Thief). Plus récemment, elle a tenu la vedette du thriller américain Instinct de survie – piégés, qui a pris l’affiche à l’été 2019.