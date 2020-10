Kyle Larson pourra revenir en NASCAR en 2021

La suspension du pilote Kyle Larson pour propos à caractère racistes sera levée le 1er janvier 2021, après quoi l’Américain sera autorisé à participer à nouveau aux activités de la série NASCAR, a annoncé le championnat de course automobile lundi.

Le NASCAR a suspendu Larson le 13 avril dernier après que celui-ci eut utilisé une insulte raciste lors d’une épreuve d’un événement de ESports. L’écurie Chip Ganassi Racing avait congédié l’homme de 28 ans un jour plus tard, tandis qu’il avait été requis par le NASCAR à suivre des ateliers de sensibilisation.

«Le NASCAR continue de prioriser la diversité et l’inclusion dans notre sport. Kyle Larson a rempli les exigences établies par le NASCAR, et a pris des mesures volontaires pour mieux s’éduquer afin de mieux utiliser sa plateforme pour combler le fossé qui sépare notre nation», a-t-il été indiqué par communiqué.

«Depuis avril, j’ai beaucoup réfléchi. J’ai réalisé à quel point j’en connaissais peu sur l’expérience de la communauté afro-américaine dans ce pays et sur le racisme en général. M’éduquer est quelque chose que j’aurais dû faire depuis longtemps, parce que ça aurait fait de moi une meilleure personne – le genre de personne qui ne lance pas par hasard un mot affreux, raciste», avait mentionné Larson dans un essai publié sur son site web le 4 octobre dernier.

Il n’a pas encore été révélé si le vétéran de sept saisons aurait un volant en série NASCAR la saison prochaine. De son côté, Larson sera contraint de suivre des ateliers avec RISE, un organisme à but non-lucratif qui lutte contre la discrimination raciale dans le sport et qui s’engage à se battre pour la justice sociale et l’amélioration des relations interraciales, jusqu’en 2023.