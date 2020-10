En mars dernier, lorsque toute la planète sportive s’est arrêtée, Leïla Beaudoin a encaissé la nouvelle comme un véritable coup de massue. Cette interruption venait freiner l’élan de la boxeuse qui était prête à gravir les échelons de son sport à pleine vitesse.

Sept mois plus tard, cette longue pause forcée aura finalement permis à l’athlète de 24 ans d’ajouter des cordes à son arc et de travailler sur plusieurs aspects de son style grâce aux nombreuses heures d’entraînement en gymnase.

Et le 7 novembre prochain, au Mexique, elle pourra valider ses efforts en disputant son premier combat depuis celui du 21 février à Rimouski – son troisième en carrière chez les professionnelles – contre Ilise Viridiana Rojas (1-1), qui n’a pas mis les gants depuis 2015.

« Je suis vraiment contente et je dirais que c’est la lumière au bout du tunnel après des mois super sombres où j’ai eu des bâtons dans les roues et toutes les frustrations que j’avais avec un combat annulé deux jours avant en mars. Mon promoteur [Camille Estephan] a travaillé super fort. Je ne le réalise pas encore », s’est exclamée Beaudoin en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Un entraînement payant

Victorieuse par décision unanime à ses deux premières sorties, la boxeuse originaire du Bas-Saint-Laurent estime avoir en main de meilleurs outils pour la suite de sa carrière. En plus de l’entraîneur François Duguay, bien connu dans la région de Québec, la jeune femme s’entraîne désormais sous la supervision de Carl Poirier, un ancien partenaire du club Energybox de Lévis.

« Carl est quelqu’un que je côtoie depuis plusieurs années. Quand je suis arrivée à Québec, j’étais avec lui au club Energybox. On avait une belle connexion et on poursuit ça. Je suis contente de pouvoir revenir avec lui puisque c’est une personne importante dans ma vie. »

« Ça ne fait pas si longtemps que je boxe, j’ai commencé à 18 ans [...] J’ai encore plein de choses à apprendre et je peux juste m’améliorer encore. Ma boxe a pris une coche malgré qu’on n’ait pas eu de combat. J’ai eu du temps que je n’aurais peut-être pas eu si j’avais eu un combat par mois sans arrêt. J’ai peaufiné ma défensive, ma puissance et mon agilité », a-t-elle expliqué.

But précis

C’est donc débordante de confiance que Leïla Beaudoin mettra le cap vers le Mexique dans quelques semaines, où elle participera à un combat de quatre rounds. Par la suite, elle devrait affronter l’Albertaine Vanessa Bradford (5-2-2) dans un choc de six rounds, qui mettrait la table en vue d’un duel pour une ceinture NABF quelque part en 2021.

« Je veux clarifier des choses au Mexique et je ne prends rien à la légère. Je veux mettre en application les choses que j’ai pratiquées, et j’ai vraiment hâte », a assuré la résidente de Québec.

La pugiliste n’éprouve d’ailleurs aucune crainte de voyager dans un pays lourdement touché par la pandémie de COVID-19. Elle devra par la suite s’isoler 14 jours à son retour.

« Pas du tout ! Il fait chaud et beau et il y a des mesures en place selon ce que j’ai lu. Il y a beaucoup de choses qui sont à l’extérieur, et quand j’arrive là-bas, je n’aurai pas besoin de faire une quarantaine. Puis, ça ne me dérange pas de m’isoler après parce que je m’en vais faire ce que j’aime. »

« Si c’est l’avenue qu’il faut prendre pour qu’elle boxe, on va le faire. On est chanceux d’avoir Camille qui veut faire cet investissement-là », a noté François Duguay, en précisant que le bassin de boxeuses est « très limité » au Canada pour dénicher une adversaire.

Duguay terminera mardi son isolement préventif de 10 jours, obligatoire à la suite de sa participation au gala d’Eye of the Tiger Management du 10 octobre dernier à Shawinigan.