La MLS sort l’artillerie lourde contre le racisme

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé lundi une série d’initiatives visant à combattre le racisme, défendre la justice sociale et augmenter la représentation des minorités au sein du soccer, ce qui inclut la création d’un comité pour la diversité ainsi qu’un engagement civique soutenu.

Dans un communiqué, le circuit a précisé que le comité en question comprendra des membres actuels du groupe des gouverneurs de la ligue, le commissaire Don Garber, des représentants de Black Players for Change (BPC) et d’autres acteurs influents du milieu du soccer. Le tout est le fruit de plusieurs mois de discussions entre les parties prenantes importantes de la MLS.

«La MLS s’engage à utiliser nos plateformes de grande portée pour créer des programmes significatifs afin de combattre le racisme et l’injustice sociale, dans la communauté et dans le soccer, a affirmé Garber. Plus important encore, grâce à nos partenaires, aux propriétaires de la MLS, à BPC, aux anciens joueurs, aux Noirs travaillant au sein de notre personnel et aux autres employés, nous avons instauré des mesures pour réduire l’écart en termes de représentativité dans le milieu du soccer au Canada et aux États-Unis.»

Le rôle du comité sera d’œuvrer avec la ligue pour développer une stratégie favorisant l’inclusion, la diversité et la justice sociale. Également, une initiative d’engagement civique se déploiera à l’aide des ressources de la MLS et visera à améliorer la participation des communautés marginalisées aux activités civiques.

Les autres initiatives prévoient un plan plus clair pour les joueurs issus des minorités qui souhaitent faire carrière dans l’administration de la MLS ou des autres organisations de soccer en Amérique du Nord, ainsi qu’un programme permettant de profiter davantage d’occasions d’affaires. Une initiative favorisant le développement de la relève chez les joueurs, les entraîneurs et les arbitres – toujours dans le but d’assurer la représentativité de tous – a aussi été annoncée.

Enfin, un partenariat à l’échelle des États-Unis comprenant 200 Noirs – autant de femmes et d’hommes – a été dévoilé. Celui-ci aidera au développement de programmes axés sur le mentorat, la santé, le mieux-être et l’alphabétisation.

Par ailleurs, la MLS a remis 1 million $ à BPC afin d’assurer sa croissance dans les années à venir.