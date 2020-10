La semaine des gardiens de but à TVA Sports

L’émission «Dave Morissette en direct», présentée sur les ondes de TVA Sports, rendra hommage aux gardiens d’ici, cette semaine, en s’entretenant avec quatre anciens choix de premier tour de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux parcours fort différents.

L’ex-joueur du Canadien de Montréal amorcera sa tournée virtuelle lundi, lorsqu’il recevra le choix de premier tour des Nordiques de Québec en 1993, Jocelyn Thibault. Le Montréalais a connu une belle carrière de 586 matchs dans la LNH et a connu ses meilleurs moments avec les Blackhawks de Chicago.

Pourtant, le début de carrière de Thibault a commencé d’une bien drôle de façon quand il a servi de monnaie d’échange dans la célèbre transaction impliquant un Patrick Roy bien heureux de quitter vers le Colorado.

Mardi, Dave Morissette s’entretiendra avec Mathieu Chouinard. Le natif de Boisbriand n’a peut-être joué que deux minutes dans le circuit Bettman, mais il peut se vanter d’avoir été repêché deux fois par les Sénateurs d’Ottawa, dont une fois au 15e rang au total.

L’invité de mercredi sera Pascal Leclaire, l’ancien portier des Blue Jackets de Columbus et des «Sens». Lui aussi choix de premier tour (8e au total), le Repentignois a toutefois vu sa carrière limitée à 173 duels en raison de trois opérations à sa hanche droite.

Plusieurs se souviendront aussi du duo devant le filet qu’il a formé avec un autre Québécois à Columbus, Marc Denis, en 2005-2006.

Dave Morissette terminera la semaine en beauté, jeudi, en recevant l’ancien vainqueur de la coupe Stanley Jean-Sébastien Giguère. Le Montréalais a fait du chemin dans la LNH en jouant à Hartford, Calgary, Anaheim, Toronto et au Colorado, mais il a certainement connu ses meilleurs moments avec les Ducks.

Giguère a mis la main sur le trophée Conn-Smythe en 2003, conduisant les Mighty Ducks en finale, mais voyant la précieuse coupe lui filer entre les doigts. Le Québécois et son équipe se sont repris quatre ans plus tard, défaisant les Sénateurs à la ronde ultime.

«Dave Morissette en direct» est diffusée dès 21 h lundi, mercredi et vendredi, et dès 22 h mardi et jeudi, sur les ondes de TVA Sports.