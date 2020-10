Mario Kart Live: Home Circuit, c’est plus qu’une voiture téléguidée [CRITIQUE]

Mario Kart Live: Home Circuit, lors de son dévoilement, annonçait une toute nouvelle façon d'apprécier la série Mario Kart. À l'aide de la réalité augmentée et d'une caméra montée sur une voiture téléguidée, le jeu transforme n'importe quelle pièce de la maison en véritable piste de course. Toutefois, une question se pose: le nouveau jouet de Nintendo risque-t-il de prendre de la poussière après quelques utilisations? Pèse sur Start l'a testé.

Une chose est certaine, Mario Kart Live: Home Circuit est vraiment amusant. Dès les premières secondes, j'ai eu un sourire collé au visage. Et même si c'est un gadget qui vise les plus jeunes, j'ai eu énormément de plaisir à le tester dans mon appartement.

L’ensemble comprend la voiturette munie d'une petite caméra à son bord, un câble USB-C et des arches numérotées en carton soigneusement rangées. Pour utiliser le gadget, il faut télécharger le jeu Mario Kart Live: Home Circuit gratuitement à partir de l'eShop, sur une console Nintendo Switch. Il est donc possible de partager la voiture entre amis, tant que ceux-ci possèdent leur propre console.

Photo Christine Lemus

Photo Christine Lemus

Design de course

Le test a été effectué dans un appartement classique de Montréal, où les pièces peuvent être encombrées. Les surfaces de plancher pour le test étaient donc limitées, et malgré cet enjeu, Mario Kart Live: Home Circuit a performé brillamment.

Le jeu a été testé dans un salon, où le plancher est couvert d'un tapis à poil ras. Malgré quelques embûches à basse vitesse, la voiture a bien performé. À partir de la vitesse 100cc, elle a très bien traversé les passages entre le plancher de bois franc et le tapis.

Photo Christine Lemus

Les arches sont quand même d’une taille imposante, et malgré cela, faire le design de différentes formes de pistes de course a été un jeu d’enfant. Quelques difficultés ont été rencontrées lorsque j'ai créé un tournant en forme de tête d’épingle, mais une fois sur deux, la voiture réussissait à éviter le coin du mur. Les talents de conducteur téléguidé de l'adulte en question pourraient être questionnés.

Photo Christine Lemus

Nintendo recommande de bien ancrer les arches avec des objets lourds et avec raison, car l’auteure de ces lignes a souvent foncé dans les arches, les déplaçant donc de leurs points originaux. De plus, il y avait un niveau de difficulté ajouté à l’expérience, soit un chaton de 3 mois qui a eu un plaisir fou à courir derrière la voiture de Mario, et qui déplaçait ici et là quelques arches de ses emplacements originaux.

Photo Christine Lemus

Contrôle parfait

La portée du signal entre la Switch et la voiture est d’environ 5 mètres. Les tests maison ont toutefois dévoilé, avec surprise, que malgré quelques murs qui séparaient la console au jouet, la voiture n’a pas eu trop de misère à rester connectée.

Photo Christine Lemus

L'auto répond instantanément aux commandes, et les effets en course des items, que ce soit un champignon qui augmente la vitesse de la voiture ou une carapace qui l'arrête, fonctionnent à merveille. Même le dérapage produit l’effet escompté sur l’auto.

Photo Christine Lemus

La qualité d’image de la caméra n’est pas top, mais elle accomplit très bien son travail. Pour que la caméra reconnaisse bien les arches, il est recommandé de jouer dans un environnement bien éclairé. Il faut éviter le soleil direct sur la lentille, qui peut aveugler la voiture. Garder la surface de la lentille propre aidera aussi à son fonctionnement.

Sécuritaire

Le jeu ne permet pas de faire des captures d’écran, pour une question de sécurité sur la vie privée.

Il est à noter que, pour une sécurité supplémentaire, le lien entre la console et la voiture se fera par le Wi-Fi de la console, et que tant que les deux sont connectés, l'internet de la Switch sera mis hors ligne.

Ça vaut le coup?

L’attrait de Mario Kart Live: Home Circuit est de créer une piste de course dans sa maison, et c’est ce que l'expérience offre, ni plus ni moins. Nintendo ne passe pas par quatre chemins pour arriver à cet effet. Le jeu est amusant et innovant! Bien que les adultes auront bien du plaisir à y jouer, les enfants s’amuseront comme des petits fous. En plus, pouvoir défier la bande à Bowser Jr. rend l’expérience encore plus amusante.

Photo Christine Lemus

Le fait qu'un enfant puisse s'imaginer architecte de piste de courses, avec des toutous dans les gradins comme spectateurs, est une idée tout à fait magique. Pour un enfant seul, c’est parfait ! Le mode multijoueur, cependant, n'a pu être testé, étant donné qu’un seul exemplaire a été fourni pour le test.

Si 129,99$ est un prix difficile à avaler, il ne suffit que d’explorer un peu le web pour se rendre compte que la plupart des voitures téléguidées de qualité semblable peuvent se détailler au même prix. Le jeu vidéo devient donc un bonus intéressant.

Un petit sondage dans l'entourage de Pèse sur Start a confirmé que Mario Kart Live: Home Circuit se trouve déjà sur la liste de cadeaux du père Noël.

Mario Kart Live: Home Circuit est disponible maintenant et exclusivement sur Nintendo Switch pour 129,99 $ en deux versions : Mario et Luigi.

*Le test a été effectué sur Nintendo Switch grâce à un exemplaire fourni par Nintendo.

