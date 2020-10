Nova Bus coupera 85 postes à son usine de Saint-Eustache

En raison d’une baisse dans son carnet de commandes, Nova Bus prévoit remercier jusqu’à 85 employés dans ses installations à Saint-Eustache.

Le manufacturier, propriété du Groupe suédois Volvo, a récemment transmis un avis de licenciement collectif au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Les coupes seront effectives dès janvier.

Pour justifier sa décision, Nova Bus indique avoir constaté une diminution du nombre de commandes. La direction rappelle que le programme fédéral de Fonds pour l’infrastructure de transport en commun, lancé en 2016, avait créé un engouement important pour de nouveaux véhicules.

«Ces investissements considérables ont amené à des commandes d’autobus additionnelles au Canada et ont permis la création de plus d’une centaine d’emplois chez Nova Bus au cours des dernières années», a répondu la porte-parole, Emmanuelle Toussaint. «Nous savions toutefois (...) que notre augmentation de cadence était temporaire», poursuit-elle.

Impacts de la pandémie

Par ailleurs, comme plusieurs autres compagnies, la direction de Nova Bus dit devoir composer aujourd’hui avec les impacts de la pandémie sur son portefeuille. Plusieurs sociétés de transport en commun auraient mis un frein à l’octroi de nouveaux contrats.

Nova Bus, qui assure toutefois ne pas avoir perdu de contrats, estime que la réduction de l’achalandage dans les transports en commun depuis le début de la pandémie et l’ajout des dépenses pour les nouvelles mesures sanitaires ont entraîné une pression supplémentaire sur les finances des sociétés de transport à travers l’Amérique du Nord.

«À l’instar d’autres entreprises québécoises, nous devons prendre des mesures de réajustement pour faire face aux répercussions de la COVID-19», indique Mme Toussaint. «Nous continuerons de travailler avec nos clients, partenaires et fournisseurs pour garantir la continuation de nos activités en toute sécurité», poursuit-elle.

Nova Bus, qui fabrique des autobus diesel, hybrides et électriques, compte plus ou moins 1200 travailleurs au Québec, notamment dans ses usines à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac.

La semaine dernière, l’entreprise Prévost de Sainte-Claire, qui est aussi une propriété du Groupe Volvo, a remercié une centaine de travailleurs.