Pas seulement à Trois-Rivières, l’UQTR!

C’est connu : étudier à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en Mauricie est une expérience humaine unique en soi, mais sais-tu que l’UQTR offre aussi cette expérience dans douze autres villes du Québec?

Reconnue pour être une université à taille humaine, l’UQTR a à cœur de rendre accessible cette proximité au plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiant possibles, et ce, bien au-delà de la Mauricie. C’est pour cela que l’UQTR déploie de l’énergie pour offrir une multitude de programmes un peu partout au Québec.

MONTÉRÉGIE

Situé à quelques minutes à peine de Montréal, le centre universitaire de Longueuil est bien ancré sur la Rive-Sud depuis plus de 10 ans avec les prestigieux programmes en sciences comptables de l’UQTR, ainsi que le volet universitaire du DEC-BAC en marketing.

Dans l’ouest, l’UQTR est aussi bien présente à Vaudreuil-Dorion en offrant notamment des programmes à temps partiel de l’École de gestion, dont le MBA exécutif, ainsi que des programmes courts de 2e cycle en gestion de projet ou en diagnostic et intervention dans l’organisation.

Quant aux centres universitaires de Saint-Hyacinthe et de Sorel-Tracy, ils sont tous les deux spécialisés en formation continue avec des programmes à temps partiel de soir.

LANAUDIÈRE

Sur la Rive-Nord, plusieurs programmes sont accessibles aux centres universitaires de Lanaudière. L’offre des programmes est aussi variée qu’intéressante. Présente à Terrebonne, L’Assomption et Joliette, l’UQTR t’offre les baccalauréats en sciences comptables, en enseignement, en administration des affaires et en sciences infirmières.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Drummondville et Victoriaville! La notoriété de l’UQTR au cœur du Québec n’est plus à faire. Le campus de l’UQTR à Drummondville est en pleine expansion avec une augmentation de 45 % des inscriptions en comparaison avec l’an dernier.

Plus récemment, le campus de Drummondville s’est démarqué avec son cheminement coopératif en génie mécanique, ainsi qu’avec le déploiement des nouveaux baccalauréats en ergothérapie et en travail social. Plus de 25 programmes y sont maintenant disponibles, tu y trouveras sans aucun doute chaussure à ton pied.

QUÉBEC

Et oui, l’UQTR donne même des cours à Québec! Présente dans la région de la Capitale nationale depuis 30 ans, l’UQTR se démarque par son offre de cours en psychoéducation Le Centre universitaire de Québec regroupe une dizaine de professeurs pour t’offrir un accompagnement personnalisé et réputé.

