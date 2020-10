Projet de loi 66 sur la relance économique: l’accélération du processus environnemental dénoncée

Le nouveau projet de loi sur la relance économique du gouvernement Legault contournera le processus d’évaluation environnementale, plutôt que d’en régler les lacunes, estiment ses critiques.

«Sur le plan environnemental, on fait des choses qui n’ont pas de sens. On permet de commencer les travaux et on fait l’évaluation biologique en cours ou après la fin des travaux. Donc, la chenille [mécanique] écrase la grenouille et ensuite on évalue s’il y a un impact environnemental!», lance le critique libéral Gaétan Barrette au sujet du projet de loi 66, dont l’étude en commission parlementaire débute mardi à Québec.

Avec cette nouvelle mouture du projet de loi 61, vivement critiqué au printemps dernier, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, souhaite faire adopter le plan de relance économique de son gouvernement. Celui-ci mise sur 181 nouvelles infrastructures qui bénéficieront d’une voie rapide en retirant, notamment, le droit de contester une expropriation pour les projets ciblés et en allégeant le processus d’évaluation environnementale.

Un entrepreneur pourra ainsi lancer la construction d’une infrastructure ou le prolongement d’une autoroute sans attendre les approbations environnementales pour l’ensemble des travaux. «Ça va faire en sorte que l'Environnement n'aura pas à fournir des autorisations et n'aura pas à étudier tout le dossier. Il va le faire au fur et à mesure, dans une méthode d'accompagnement», avait expliqué la ministre Lebel au moment de présenter sa nouvelle pièce législative en septembre dernier.

Autoroutes 30 et 117

Mais pour la directrice générale du Centre québécois du droit de l’environnement, l’explication ne tient pas la route. Par exemple, il serait impensable de lancer le prolongement d’une autoroute sans connaître les enjeux environnementaux au kilomètre 8. «Si c’est un dommage irréparable, on fait quoi?», demande Geneviève Paul.

De plus, tant Gaétan Barrette que Geneviève Paul se questionnent sur les raisons qui incitent le gouvernement à soustraire les travaux sur les autoroutes 30 et 117 au processus d’évaluation du BAPE. «Selon nous, rien ne justifie de soustraire totalement ces deux projets-là», dit la directrice du CQDE.

Son organisme croit que des milieux humides et hydriques pourraient se trouver sur les tracés, en plus de la rainette faux-grillon dans le corridor de l’autoroute 30. De plus, ajoute Mme Paul, l’absence d’un BAPE empêchera la population de présenter les alternatives aux plans proposés.

Sonia Lebel, elle, faisait valoir fin septembre que les travaux sur ces deux tronçons se réaliseront ainsi 20 mois plus tôt, tout en étant soumis aux autres exigences environnementales.

D’autres solutions

Pour Gaétan Barrette, la solution pour accélérer les processus environnementaux passe plutôt par des embauches au ministère de l’Environnement. «On passe une loi pour ne pas embaucher», résume le député libéral.

D’ailleurs, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec fait déjà état de graves lacunes dans le suivi des autorisations environnementales : seulement 10 % de celles-ci feraient l’objet d’un suivi à l’heure actuelle.

Mais pour Geneviève Paul, Québec peut accélérer le travail d’approbation sans ouvrir ses goussets. «On propose de créer des équipes dédiées [...] afin de réduire les délais sans compromettre la protection de l’environnement», dit-elle.