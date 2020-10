Santé et sécurité au travail: la CSN demande des amendements législatifs

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) demande au gouvernement Legault de revoir les lois en matière de santé et sécurité au travail (SST) dans le contexte pandémique de COVID-19.

À l’occasion de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail qui se tient du 18 au 24 octobre, la CSN constate que le Québec, qui était précurseur en matière de SST durant les années 1980, traîne désormais en queue de peloton.

«Alors que le monde du travail change à la vitesse grand V, la liste des maladies professionnelles reconnues n'a été ni revue ni mise à jour depuis son adoption en 1985», a déploré la centrale syndical dans un communiqué, dimanche.

De plus, environ 75 % des travailleurs ne sont pas protégés par les mécanismes de prévention législatifs, a-t-on ajouté.

«Je demande au ministre du Travail, Jean Boulet, de déposer au plus vite les projets de loi qu'il devait présenter en 2019 afin de moderniser la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)», a exhorté Jean Lacharité, vice-président de la CSN.

Ces deux lois doivent être dépoussiérées sans délai, selon la CSN, dont les 300 000 travailleurs doivent adapter leur quotidien en plaçant la SST au centre de leurs préoccupations.

La centrale syndicale réitère l’importance d’adopter des mesures préventives au moment où deux vagues de pandémie de COVID-19 ont durement frappé les milieux de travail.