Très populaires sur iOS 14, découvrez les widgets sur vos iPhone

Les widgets ou gadgets logiciels en français sont des objets graphiques affichés sur un écran pour avoir accès à des informations fréquemment consultées et mises à jour.

Par exemple, l’état de la pile du téléphone et de votre montre intelligente le cas échéant, la météo, les prochains rendez-vous du calendrier, des nouvelles récentes ou encore les dernières applications que vous avez ouvertes.

Il existe toute une série de widgets qu'il est possible d’utiliser pour agrémenter ou personnaliser son téléphone iPhone sous iOS 14. Et depuis qu’Apple a lancé sa mise à jour à la version 14, plus de 13,7 millions de téléchargements ont eu lieu dans les sept premiers jours de la sortie.

En tous cas, l’engouement du public fut tellement grand pour les widgets et la personnalisation que les développeurs de gadgets ont été eux-mêmes surpris, voire dépassés par le phénomène.

À eux seuls, les trois principaux gadgets logiciels Widgetsmith, Color Widgets et Photo Widget ont totalisé plus de 12,6 millions de téléchargements dans cette même période, selon le site Techcrunch. Pour les trouver, il suffit de taper leur nom dans la barre de recherche de l’App Store de votre iPhone ou dans tout moteur de recherche.

Prenons par exemple Widgetsmith qui offre plusieurs possibilités de personnalisation et de fonctions pratiques comme l’horloge, le calendrier, la météo pour obtenir les fenêtres que l’on souhaite.

Avantage des widgets tient dans le gain de temps en vous évitant d’ouvrir une application pour y chercher des informations de base. Ce sont de parfaits raccourcis à même l’écran d’accueil.

Fantastical

Autre widget qui retient l’attention, Fantastical offre 12 widgets sans frais ni abonnement pour afficher de différentes manières le contenu de l’application Calendrier sur iOS (iPhone et iPad), mais aussi sur votre montre Apple Watch.

YouTube regorge de tutoriels sur les widgets, comme celui-ci en français sur Widgetsmith.