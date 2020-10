Un contrat de transition pour Adam Gaudette

Les Canucks de Vancouver ont offert un pacte d’une saison d’une valeur de 950 000 $ au joueur de centre Adam Gaudette, lundi.

L’attaquant de 24 ans avait atteint l’autonomie avec compensation dernièrement, lui qui touchait un salaire de 916 666 $ en 2019-2020.

Gaudette a eu de plus en plus de responsabilités avec les Canucks à mesure que la saison avançait. Il a conclu l’exercice avec 12 buts et 21 mentions d’aide pour 33 points en 59 matchs. Il a également marqué un but en deux matchs avec les Comets d’Utica, dans la Ligue américaine (LAH).

L’Américain n’a pas obtenu les mêmes succès en séries éliminatoires, toutefois, étant blanchi en 10 duels. Il a ainsi été laissé de côté par l’entraîneur Travis Green à plusieurs occasions.

«Adam a été un excellent jeune joueur pour nous et nous sommes heureux de pouvoir continuer à le voir progresser pour une autre année à Vancouver, a mentionné le directeur général Jim Benning par voie de communiqué. Nous avons hâte de voir son intensité et sa compétitivité continuer à être une source d’énergie pour l’équipe.»

Choix de cinquième ronde (149e au total) des Canucks en 2015, Gaudette a récolté 45 points en 120 parties de la Ligue nationale de hockey (LNH) jusqu’ici.

Hawryluk à Vancouver

Par ailleurs, les Canucks ont embauché le joueur de centre Jayce Hawryluk avec un contrat d’une saison à deux volets qui pourrait lui rapporter 800 000 $.

Hawryluk a amorcé la dernière saison avec les Panthers de la Floride avant d’être réclamé au ballottage par les Sénateurs d’Ottawa au mois de février. Il a totalisé trois buts et 10 points en 26 parties avec les deux équipes.

Le club de la capitale canadienne n’avait toutefois pas soumis d’offre qualificative à l’attaquant, de sorte qu’il a pu profiter de son autonomie complète à l’ouverture du marché. En carrière, il a amassé 10 filets et 22 points en 68 rencontres.

Deux cas réglés chez l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado a accordé un contrat d’un an à l’attaquant Tyson Jost, en plus de prolonger l’entente du gardien Hunter Miska de deux saisons.

Selon le site CapFriendly, Jost touchera 874 125 $ durant la prochaine campagne, lui qui venait de terminer son pacte d’entrée. Le montant que gagnera Miska n’a pas été dévoilé.

Jost a totalisé huit buts et 15 mentions d’aide pour 23 points en 67 parties lors du plus récent calendrier. Le 10e choix en tout au repêchage de 2016 a été limité à un filet en 12 rencontres éliminatoires. Il compte 72 points en 208 affrontements en carrière dans la LNH.

Pour sa part, Miska a surtout évolué avec les Eagles du Colorado, dans la LAH, en 2019-2020. Il a disputé 26 matchs, conservant une fiche de 16-6-3, une moyenne de buts alloués de 2,48 et un taux d’efficacité de ,924. Le natif du Minnesota a été gardien substitut dans trois duels des séries 2020 de la coupe Stanley, mais n’a pas été utilisé.

Nordstrom trouve une équipe

À Calgary, les Flames ont consenti un pacte d’un an et de 700 000 $ à l’attaquant Joakim Nordstrom.

Le Suédois de 28 ans a passé les deux dernières campagnes avec les Bruins de Boston. En 2019-2020, il a inscrit quatre buts et trois mentions d’aide en 48 rencontres. Sa dernière fut la 400e de sa carrière en saison régulière dans la Ligue nationale. En séries, il a obtenu deux aides en 13 parties.

Nordstrom a également évolué avec les Hurricanes de la Caroline et les Blackhawks de Chicago, totalisant 68 points, dont 31 filets.

Imama poursuit son aventure avec les Kings

À Los Angeles, les Kings ont octroyé un nouveau pacte d’un an au Montréalais Bokondji Imama.

Le contrat est à deux volets et rapportera 735 000$ à l’attaquant de 24 ans s’il évolue dans la LNH.

L’ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec n’a toujours pas disputé de match dans le circuit Bettman. L’an passé avec le Reign d’Ontario, dans la Ligue américaine, Imama a amassé quatre buts et 10 aides pour 14 points en 50 parties. Il a également maintenu un différentiel de -3 et écopé de 134 minutes de pénalité.