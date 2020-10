GALARNEAU, Charles



À Laval, le 13 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Charles Galarneau, époux de feu Denise Lemieux.Il laisse dans le deuil son fils Éric (Nathalie) ainsi que ses petits-enfants Noémie, Stella et Mila.Précédé de son frère Gaston (Gisèle), il laisse également, Denise (feu Henri), Michel (Gisèle), Jocelyne (Tony) et Francine (Norman), ses beaux-frères et belles-soeurs: Roland (Ginette), Roger (Joanne), Richard (Marie-Claude), Rachel et Diane (Jacques), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 octobre de 13h à 18h, suivi de la mise en Columbarium au:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.Votre présence au salon doit se faire dans le respect de la Santé publique du Québec en regard de la distanciation, du lavage des mains, du port du masque obligatoire et de la capacité maximale de 25 personnes à la fois dans le salon.