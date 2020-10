ASSELIN, Thérèse



À Montréal, le 16 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Thérèse Asselin.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lucien, Georges (Mariette Montpetit), Jeannine, Alice (Sylvio Laprise), ses belles-soeurs Gisèle Desilets, Jacqueline Robert, plusieurs neveux et nièces spécialement Johanne (Sylvain Bernard) et leurs enfants Ariel et Sébastien, ainsi que de nombreux parents et amis.Vu la situation actuelle, les funérailles auront lieu en toute intimitée le dimanche 25 octobre 2020 mais pour ceux et celles qui le désirent, ils pouront y assiter en direct en consultant l'avis de décès paraissant sur le site internet d'Urgel Bourgie, en cliquant sur l'icone camera (captation des rituels).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.