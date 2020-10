GAGNÉ, Marcel



À Montréal, le 17 octobre 2020 est décédé Monsieur Marcel Gagné, fils de Égide Gagné et de feu Annette Lévesque, époux bien-aimé de Dominique Dubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son père, ses filles Marie-Josée (Éric), Carine et Isabelle, ses belles-filles Sarah et Stéphanie (Christophe), ses 8 petits-enfants, sa soeur Joanne (Michel) et son frère Alain (Sylvie), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien, Montréal, Qc,jeudi le 22 octobre 2020 de 9h à 11h suivra une cérémonie religieuse en la chapelle à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec.