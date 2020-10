Même si les Dodgers de Los Angeles ont atteint la Série mondiale, le lanceur David Price ne regrette pas d’avoir choisi de faire impasse sur la saison 2020.

Lors de la dernière saison morte, l’artilleur avait été acquis par l’équipe californienne dans une transaction avec les Red Sox de Boston. L’athlète de 35 ans n’a toutefois pas encore mis le gilet des Dodgers, car il a choisi de rester chez lui, et ce, en raison de ses craintes face à la COVID-19.

«Je m’en ennuie définitivement, mais je suis en paix avec ma décision, a indiqué Price au quotidien "USA Today" en parlant du baseball, mardi. Ce dont je m’ennuie le plus, c’est la compétition, être dans l’abri des joueurs, agacer quelqu’un après un match ou une semaine difficile, d’avoir des coéquipiers dans ma chambre et d’oublier le baseball.»

«Mais avec un fils de 3 ans et une fille d'un an, je me dois de les regarder grandir, a-t-il poursuivi. J'aurais manqué beaucoup de temps avec eux et je suis très reconnaissant d'être à la maison. Je suis un partisan. Les gars savent que je les regarde et que je les encourage.»

Price est d’ailleurs en contact constant avec ses coéquipiers des Dodgers.

«Tout le monde chez les Dodgers souhaiterait qu'il soit ici, a affirmé Mookie Betts, qui faisait partie du même échange que Price. Nous parlons probablement trois ou quatre fois par semaine, il m'envoie un texto après les matchs, il envoie un texto à toute l'équipe.»

La Série mondiale, qui s’amorcera mardi soir, mettra aux prises les Dodgers et les Rays de Tampa Bay. Price a d’ailleurs évolué pour le club floridien de 2008 à 2014.

L’artilleur a d’ailleurs dit qu’il prenait pour les Rays pendant les éliminatoires, mais qu’il était du côté des Dodgers pour l’ultime étape de la saison 2020.

«Nous signons ses chèques, du moins la plupart de ses chèques. J’espère qu’il prend pour nous», a blagué le gérant les Dodgers Dave Roberts.