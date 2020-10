Diversité et inclusion au sein des PME: la Caisse mise 250 millions $

Un nouveau fonds doté de 250 millions $ permettra de soutenir la diversité et l’inclusion au sein des PME en croissance du Québec et du Canada, a annoncé mardi la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Nommé Équité 25-3, le nouveau fonds d’investissement de la Caisse a pour objectif «d’encourager les PME à augmenter le nombre de personnes issues de la diversité au sein de leur organisation grâce à un objectif mesurable, et ainsi bénéficier de ce levier supplémentaire de performance », a souligné Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable de la Caisse.

«Les PME sélectionnées devront s’engager à atteindre une représentation d’au moins 25 % de gens issus de la diversité (femmes, membres des minorités visibles ou Autochtones) au sein de leur conseil d’administration, de leur équipe de gestion et de leur actionnariat dans les cinq années suivant la confirmation de leur financement», a ajouté Mme Thomassin.

Le fonds Équité 25-3 vise les PME rentables ainsi que les entreprises technologiques performantes établies au Québec ou ailleurs au Canada.