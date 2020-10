Iran: une jeune femme arrêtée pour non port du voile sur la voie publique

Une jeune femme a été arrêtée en Iran après être apparue sur des images à vélo sans hijab, dans un pays où le port du voile est obligatoire pour les femmes en public, a rapporté mardi l’agence de presse officielle Irna.

« Une personne qui a récemment violé la norme et insulté le voile islamique (...) a été arrêtée », indique le gouverneur de la ville de Najafabad (centre), Mojataba Raii, cité par Irna.

D’après Irna, la diffusion des images d’une jeune femme « à vélo sans voile sur la place principale » de la ville et « devant la grande mosquée » a provoqué des protestations parmi « les habitants et les membres de clergé » de Najafabad.

Une brève vidéo tournée à l’aide d’un téléphone portable a circulé lundi sur les réseaux sociaux montrant une jeune femme la tête nue circulant à vélo devant une grande mosquée.

Sur les images, la jeune femme aux cheveux longs porte un masque de protection sanitaire et lève un bras de temps en temps comme pour un geste de salutation.

La loi en vigueur en Iran depuis la révolution islamique de 1979, impose aux femmes, qu’elles soient iraniennes ou étrangères et quelle que soit leur religion ou croyance, de sortir la tête voilée et le corps couvert d’un vêtement ample plus ou moins long.

Toutefois, le zèle des autorités sur ce sujet a nettement diminué depuis une vingtaine d’années et un nombre croissant d’Iraniennes, à Téhéran et dans d’autres grandes villes, laissent apparaître nettement leur chevelure.

Le gouverneur de la ville de Najafabad a indiqué qu’une enquête avait été ouverte pour connaître le motif qui a poussé la jeune femme à « commettre cet acte », sans communiquer l’identité de la détenue.

« Les habitants de la ville organisent aujourd’hui (mardi) un rassemblement pour protester » contre cette « violation sans précédent des normes ».

Avec une population de plus de 280.000 habitants, Najafabad est située à l’ouest d’Ispahan, capitale de la province de même nom.