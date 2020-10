Kershaw livre la marchandise pour les Dodgers

Le lanceur Clayton Kershaw a fait taire ses détracteurs et a permis aux Dodgers de remporter le premier affrontement de la Série mondiale 8 à 3 face aux Rays de Tampa Bay, mardi soir, au Globe Life Field.

L’artilleur de 32 ans, qui a plus souvent qu’à son tour été critiqué pour ses performances en éliminatoires, a été très solide pendant les six manches qu’il a passé sur la butte.

Kershaw a donné seulement un point sur deux coups sûrs et a passé huit de ses adversaires dans la mitaine. Il a d’ailleurs atteint les 200 retraits au bâton en série pendant cette rencontre. Le gaucher a ainsi pris le deuxième rang de l’histoire du baseball majeur dans cette catégorie. Il est maintenant à quatre retraits du premier rang détenu par Justin Verlander.

Offensivement, les Dodgers ont connu du succès en cinquième manche, alors que plusieurs frappeurs ont été en mesure de faire avancer leurs coéquipiers, ce qui a permis à l’équipe californienne d’inscrire quatre points.

C’est toutefois Cody Bellinger qui a produit les deux premiers points des vainqueurs. En quatrième, le héros du septième match de la série de championnat de la Ligue nationale a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. Il s’agissait de sa quatrième longue balle des présentes séries.

Mookie Betts a aussi démontré ses talents au bâton. Le joueur vedette a claqué un circuit en solitaire lors du sixième engagement. L’ancien des Red Sox de Boston est aussi devenu le premier joueur depuis un certain Babe Ruth en 1921 à frapper une longue balle et à voler deux buts dans un affrontement de la Série mondiale.

Du côté des Rays, le partant Tyler Glasnow a également connu une bonne sortie. En quatre manches et un tiers de boulot, il a permis trois points sur six coups sûrs et a retiré huit frappeurs sur des prises. L’athlète de 27 ans a effectué un impressionnant total de 112 lancers, lui qui a notamment distribué six passes gratuites à ses rivaux.

Kevin Kiermaier est le seul représentant du club floridien à inscrire un point contre Kershaw. En cinquième manche, il a frappé un circuit en solo.

Le deuxième affrontement de l’ultime étape de la saison 2020 des Ligues majeures sera disputé mercredi soir.