Khabib Nurmagomedov est excité par «GSP»

Khabib Nurmagomedov n’a qu’une idée en tête après son combat contre Justin Gaethje prévu samedi: affronter le Québécois Georges St-Pierre.

• À lire aussi: «GSP» ne ferme pas la porte

C’est ce que le Russe a affirmé au micro du réseau ESPN, mardi. Le champion des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) défendra son titre lors de l’UFC 254 et sera à la recherche d’un nouveau défi ensuite.

«Je deviens vraiment excité quand je pense à Georges St-Pierre, a déclaré Nurmagomedov (28-0, 8 K.-O.) lors de l’émission "First Take". Je ne sais pas s'il veut se battre avec moi ou non, peut-il faire du poids de 155 lb ou pas, mais le combat me rend excité, honnêtement.»

«Et je pense que ce serait un très, très gros combat. Un gros combat pour les partisans, la télévision, les analystes, pour tout le monde. C’est le seul combat dans l’UFC, après Gaethje, qui me rend très excité.»

Par contre, l’idée de mettre les gants contre un adversaire à qui il a déjà battu ne l’intéresse pas du tout. Ainsi, il ne veut pas affronter le gagnant d’un duel entre Conor McGregor et Dustin Poirier, qui pourrait avoir lieu au mois de janvier.

«J’ai battu les deux et j’ai terminé de façon dominante. Je ne suis pas intéressé par ces deux gars. J’ai besoin de quelque chose de nouveau.

«GSP» (26-2, 8 K.-O.) avait lui-même indiqué qu’il pourrait affronter Nurmagomedov, expliquant toutefois que les astres «devaient être alignés» lors d’une entrevue avec le réseau TSN. Il a d’ailleurs affirmé que l’UFC avait refusé un duel entre les deux hommes il y a trois ans.