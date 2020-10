Montréal: un homme de 38 ans porté disparu à LaSalle

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 38 ans porté disparu.

Ronald Coylle a quitté son foyer dans l’arrondissement de LaSalle lundi à 14 h et n’a plus été vu depuis, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Homme blanc s’exprimant en français et en anglais, Coylle mesure 1,88 m, pèse 90 kg et a les yeux pers et les cheveux bruns.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, le disparu portait un chandail gris avec capuchon et un pantalon foncé. Il a les doigts de sa main droite amputés.

Ayant un âge mental inférieur à son âge, le trentenaire aime fréquenter les contres commerciaux et les stations de métro. Il a également l’habitude de fréquenter l’Hôpital général juif et l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.