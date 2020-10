Nail Yakupov encore une fois largué par une équipe

La longue descente aux enfers de l’attaquant Nail Yakupov se poursuit en Ligue continentale de hockey (KHL), puisque le joueur de 27 ans a été échangé mardi à l’Avangard d’Omsk par l’Amour de Khabarovsk, en retour d’une somme d’argent.

Sélectionné au premier rang du repêchage amateur de la Ligue nationale (LNH) par les Oilers d’Edmonton en 2012, le Russe continue d’accumuler les déceptions. Depuis le début de la campagne de la KHL, il a inscrit un but et six mentions d’aide en 15 matchs, tout en conservant un différentiel de -2.

D’ailleurs, Yakupov est un habitué des voyages, car il a été échangé deux fois en l’espace de quelques semaines le printemps dernier. Le 8 mai, le SKA de Saint-Pétersbourg l’avait refilé au Vityaz de Podolsk. Celui-ci l’a expédié à l’Amour le 14 juin.

Le joueur d’avant n’a pas évolué au sein du circuit Bettman depuis la saison 2017-2018. Il a totalisé 136 points en 350 parties de la LNH en carrière.