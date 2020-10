The Son: Villeneuve refait équipe avec Jake Gyllenhaal

Après avoir collaboré à deux reprises avec lui pour ses films Ennemi et Prisonniers, le cinéaste québécois Denis Villeneuve renouera avec l’acteur américain Jake Gyllenhaal pour le tournage de The Son, une série policière qui sera diffusée sur les ondes de HBO.

Gyllenhaal et Villeneuve travaillent sur cette adaptation d’un roman de l’auteur norvégien Jo Nesbø depuis plusieurs années déjà. Le projet a été évoqué dans la presse hollywoodienne pour la première fois en 2016. Selon le site spécialisé Deadline Hollywood, c’est Gyllenhaal lui-même qui a fait découvrir le livre The Son à Villeneuve dans l’espoir qu’il accepte de réaliser l’adaptation.

En plus de réaliser la série, Villeneuve (Incendies, Blade Runner 2049) agira à titre de producteur exécutif.

Une histoire de vengeance

Paru en 2014, The Son (Le Fils) s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires à travers le monde. Décrit comme une histoire de vengeance campée dans le monde corrompu d’Oslo, ce polar de Jo Nesbø relate l’histoire d’un homme accro aux opioïdes (Gyllenhaal) qui vient de s’évader de prison et n’arrive pas à se souvenir de son passé.

Pour Villeneuve, il s’agira d’une première expérience à la réalisation d’une série télé américaine. Le cinéaste québécois a récemment complété le tournage de son très attendu film de science-fiction Dune, qui prendra l’affiche dans un an.