MICHAUD, Blanche



Le 17 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Blanche Michaud.Elle laisse dans le deuil ses filles Line (Carol), Sylvie (Sylvain), Ginette (Louis), son fils Robert (Carole), ses petits-enfants Louis-Philippe, Marie-Claude, Hugo, Amélie, Julien, Marie-Joël, Maxime, Audrey, Catherine et Nicolas, ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Claudette (Paulo), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.