CHOQUETTE, Jean-Luc



À Laval, le 13 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Dr Jean-Luc Choquette, époux de Madame Luce Quintin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Simon (Catherine), Hugues (Pascale), Francis (Geneviève), ses petits-enfants Ariane, Thierry, Léa, Étienne, Aurélie, Arnaud, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des circonstances, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Idola-St-Jean pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille propose d'offrir un don a la Société Alzheimer.