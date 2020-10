GADOURY, Jacqueline



À Montréal, le 5 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Jacqueline Gadoury, épouse de feu Monsieur Jean-Paul Laramée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Pierre (Nathalie), Alain (Lissa) et Louise (Yannic), sa soeur Isabelle, ses frères Maurice, Benoit (Pierrette) et Jean-Robert, ses petits-enfants Francis, Simon (Leanne), Camille (Sébastien), Laurence (Guillaume), Raphael et Vivianne, sa nièce Hélène ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 octobre 2020 de 14h à 16h30, au complexe :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30, au salon.