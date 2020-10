Lecavalier, Raoul



À Saint-Hyacinthe, le 14 octobre 2020, le Père Raoul (Henri-Dominique) Lecavalier est décédé à l'Infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe, à l'âge deNé le 16 avril 1918, il était le fils de Raoul Lecavalier et de Léone Doré.En plus des membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa belle-soeur, Linda Melillo, épouse de feu Jean Lecavalier, ainsi que des neveux et nièces.Après ses études au Collège Saint-Laurent, il demande d'être admis au Noviciat des Dominicains le 3 août 1938. L'année suivante, le 4 août, il prononçait ses premiers voeux. Après ses études en philosophie et en théologie, il est ordonné prêtre le 5 mai 1944 à Ottawa par Mgr Réginald Duprat, dominicain, évêque de Prince-Albert, en Saskatchewan. En 1951, il est prieur au Couvent de Saint-Hyacinthe. De 1954 à 1964, il sera Père-Maître des Frères étudiants d'Ottawa et de Saint-Albert-le-Grand à Montréal. De 1964 à 1970, il sera prieur du Couvent du Très-Saint-Rosaire à Saint-Hyacinthe. De 1973 à 1982, il occupe les fonctions curiales de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe. De 1982 à 1989, nous le retrouvons prieur du Couvent de Saint-Hyacinthe. En 1990, il est assigné au Couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal avec permission de desservir la Paroisse Saint-Dominique du Diocèse de Saint-Hyacinthe. Il en assumera la responsabilité jusqu'au moment de sa retraite au Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 5 octobre 2007, où il est décédé le 14 octobre 2020.Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire pour les soins qu'ils lui ont prodigués durant toutes ses années.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration des funérailles est reportée à une date ultérieure.