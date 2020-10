LAPERRIÈRE, Marie-Paule



À Laval le 31 mai 2020 est décédée Marie Paule Laperrière, épouse de feu André Demers, fille de feu Jules Laperrière et feu Isola Rocheleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants. Pierre (Patricia Bélanger), Louise, ses soeurs Alberte (Larouche), Pâquerette (Cuddihy), ses frères Gilles et Jacques ainsi que ses neveux et nièces.Les funérailles seront célébrées en l'Église Pie X (1065 boul. Pie X, Laval, Qc) le samedi 24 octobre à 11h.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du CHSLD St-Jude pour les soins prodigués.