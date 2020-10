BARSALOU, Gisèle



À Saint-Jean-sur Richelieu, le 4 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Gisèle Barsalou, épouse de feu Jean Fréchette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Serge), Mario et Normand (Jocelyne), ses petits-enfants: Éliane, Catherine, Élizabeth et feu Jeanne Côté-Lacaille, ses arrière-petits-enfants: Molly Jean et Unam Ezekiel.Elle laisse également dans le deuil: son frère Yves (Claire), ses soeurs: Denise, Lise et Johanne (Michel), ses neveux et nièces, sa grande amie Elsie Davies-Boucher ainsi qu'autres parents et amis.En raison de la situation qui prévaut et des mesures sanitaires en vigueur, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.www.dignitequebec.com