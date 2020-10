CUSSON, Maurice



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Maurice Cusson, survenu le 15 octobre 2020 à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Louise (Jean Jeannotte), Richard (Béatrice Cuzzi), Christine et Philippe; ses deux petites-filles: Noémie et Juliette; sa belle-soeur Janine (feu Jean-Guy); son neveu Michel, sa nièce Marie-Claude ainsi que de nombreux parents et amis.Natif de Saint-Hyacinthe, Maurice y aura vécu la majeure partie de sa vie. Après ses études aux HEC, c'est avec le titre de C.A. qu'il entame sa carrière qui le mène à la Commission des Valeurs Mobilières du Québec (maintenant l'AMF), où il passera près de 30 ans en tant qu'analyste, directeur général et vice-président. Sa rigueur, sa droiture et son sens du devoir ont défini son parcours professionnel. Maurice était par ailleurs un grand amateur de nature, de pêche et de golf. Sa camaraderie et son sens de l'humour nous manquerons beaucoup.La famille désire remercier le personnel de la Villa Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe pour les bons soins prodigués à leur père.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don pour l'organisme Autisme sans Limites.Considérant les contraintes de santé publique actuelles, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.Monsieur Cusson a été confié à la:1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHE