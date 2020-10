ALBERT (PARISÉ), Alice



À Laval, le 30 septembre 2020, à l'âge de 95 ans et 11 mois, entourée de ses enfants, est décédée Alice Albert, épouse de feu Simon Parisé, autrefois de Paspébiac et de Lanoraie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Robert St-Jean) et Hébert (Gisèle Rochon), ses petits-enfants Alexandre St-Jean (Véronique Messier), Étienne St-Jean, Caroline Parisé (Hantz Zirin), Guillaume Parisé (Lucie Desroches), ses arrières-petits-enfants William Zirin et Gabriel Parisé, ses frères Bernard (Germaine Talbot) et Guy (Esther Bouchard), ses soeurs Simone (feu Adhémar Garnier) et Anita (feu Chester Whittom), ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 24 octobre à 13h à l'église de Lanoraie suivi des funérailles à 14h et de l'inhumation au cimetière de Lanoraie.Des remerciements chaleureux sont adressés au personnel de la Villa-Ste-Rose où elle a vécu ses derniers six mois de vie ainsi qu'à tout le personnel de l'unité Covid-19 de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval. Un merci spécial également au docteur Mario Martineau de Lavaltrie, son médecin de famille.