TOURANGEAU, Robert



À Laval, le samedi 17 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Robert Tourangeau, conjoint de Mme Sylvie Tétreault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Marc (Nathalie), ses petits-enfants Roxanne, Jennifer, Christian et Martin ainsi que son frère Denis (Marlène) en plus de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 23 octobre de 18h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'Église St-Martin (4080, boul. St-Martin Ouest, Laval, Qc) le samedi 24 octobre à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Société des Missions Étrangères serait apprécié (www.smelaval.org).