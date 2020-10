DROUIN, Georges H.



À Sainte-Adèle, le 18 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Georges H. Drouin, époux en premières noces de Mme Thérèse Blais et en secondes noces de Mme Andrée Proulx.Il laisse dans le deuil ses filles Louise (Pierre), Geneviève (Tom) et Elizabeth (François), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, famille et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 23 octobre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon de laLes funérailles auront lieu en toute intimité, samedi le 24 octobre 2020 à l'église St-Pierre ainsi que l'inhumation au Cimetière de Sainte-Adèle.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des mesures émises par le Ministère de la Santé publique en regard à la distanciation sociale de 2 mètres, au lavage des mains, au port du masque ou du couvre-visage ainsi qu'à la capacité maximum de 25 personnes dans la salle.