LÉPINE, Nicole

À Montréal, le 11 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Nicole Lépine, fille de feu Georges Lépine et feu Lucie Arbour, elle était aussi l'épouse de feu Réjean Dauth, demeurant à Montréal et autrefois de Ste-Émélie-de-l'Énergie.Malgré le fait que Nicole n'a pas eu d'enfants, elle laisse un bel héritage de savoir aux nombreux enfants auxquels elle a enseigné ainsi qu'aux personnes qu'elle a aidées lors de ses nombreuses années de bénévolats.Elle laisse dans le deuil parents et amis des familles Lépine et Arbour.Les funérailles de madame Lépine auront lieu le samedi 24 octobre 2020 dès 11h en l'Église de Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Madame Lépine sera inhumée au cimetière de Sainte-Émélie-de-l'Énergie en cette même journée.