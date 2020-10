ROY, Michel



À Châteauguay, le 13 octobre 2020 à l'âge de 67 ans est décédé M. Michel Roy, conjoint de Mme Carmen Leboeuf.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-fille Nancy, son beau-fils Éric, ses petits-enfants: Élyza et Sarah, son frère Jean-Pierre (Nicole), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que ses amis.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles se feront ultérieurement.Direction funéraireSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200