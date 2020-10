ALARIE (BEAUPRÉ), Marguerite



À Longueuil, le 13 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Marguerite Beaupré, épouse de feu Laurent Alarie.Elle laisse dans le deuil ses fils, Pierre (Carole) et Michel (Hélène), ses petits-enfants, Marc-André (Alexanne), Pierre-Olivier (Camille) et Pascal (Maude), ses arrière-petits-enfants, Laurent et Clément, sa soeur Ghislaine (feu Joffre), son frère Sylvio (Yolande) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 1er novembre 2020 de 13h00 à 15h30 au complexe :Une réunion de prières sera célébrée ce même jour en toute intimité.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Marguerite Beaupré Alarie.