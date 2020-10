FRADETTE, Sébastien



À Rivière-Rouge, le 12 octobre 2020, à l’âge de 90 ans, est décédé M. Sébastien Fradette, époux de feu Mme Denise Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Gilles), Louis et Richard, ses petits-enfants Nathalie, Gabrielle et Sébastien, ainsi que d’autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles de la pandémie, il n’y aura pas de cérémonie.La famille tient à remercier le personnel des Résidences Côme-Cartier et du CHSLD l'Équip'Âge de Rivière-Rouge pour les bons soins prodigués à notre père.