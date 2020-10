BEAUDOIN, Sophie



Le 18 octobre, Sophie nous a quittés en toute quiétude, entourée de ses proches dans le comfort de son domicile, enfin délivrée après un long et extrêmement courageux combat contre deux cancers et les suites d'un AVC.Elle laisse dans le deuil son conjoint Eric Henry, son fils Edouard, sa mère et son oncle Marie et Louis Bricault, sa belle-soeur Nicole Henry et ses filles Karine et Xandra Alger ainsi que de nombreux amis et collègues, qui l'ont supportée tout au long de ce périple.Nous tenons à souligner le travail extraordinaire de tous les intervenants du personnel médical du CUSM, de l'hôpital neurologique de Montréal, et l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay. Nous remercions par-dessus tout les infirmières et docteures du CLSC St-Louis du Parc qui nous ont accompagnés et épaulés jusqu'à la fin avec bienveillance et compassion.Quand la santé de tous ne sera plus à risque, les amis et la famille élargie seront invités à se réunir pour célébrer la vie de Sophie dans une atmosphère festive.