BRISEBOIS, Gérald "Gerry"



Le 17 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé paisiblement, sa famille à ses côtés, monsieur Gérald "Gerry" Brisebois. Gérald a été prédécédé de son épouse Kathleen "Kay" en 2011.Il laisse dans le deuil sa famille: David (Dianne), Paul (Marie-Noël), Robert, Marie (Gary) et Louise (Mireille). Il était adoré par ses petits-enfants, Joel, Laura (Mike), Kristina (Adam), Jamie (Patricia), Jody (Ashley), Sarah (Matthew) et Julie (Joey). Ses arrière-petits-enfants lui ont donné une raison de vivre une aussi longue et heureuse vie: Connor, Murray, Ashton, Brooklyn, Lyanna et Patrick.En raison des restrictions actuelles de la COVID, les funérailles se tiendront dans l'intimité de la famille.Nous tenons à exprimer notre gratitude aux médecins et infirmières de l'Hôpital du Sûroit pour les soins et le soutien qu'ils ont apportés à papa pendant ses derniers jours.Pour ceux qui le souhaitent, des dons peuvent être faits à la Fondation Betty Riel ou à Diabète Québec.Direction funéraire:170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com