NANTAIS, Pierre



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 octobre 2020 à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Nantais. Il est allé rejoindre son épouse Nicole Prévost.Il laisse dans le deuil ses filles Pascale (Benoit) et Martine, ses petits-enfants, Maxime, Marie-Pier, Maélie, Zachary, Mikael et Cédrik, son frère Guy, ses soeurs Louise, Marie, Anne, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.Étant donné la situation actuelle, un événement aura lieu à une date ultérieure.