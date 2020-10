GENDREAU MORRISSETTE, Ida



À Saint-Hyacinthe, le 15 octobre 2020, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Ida Morrissette Gendreau, épouse de feu André Gendreau.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: René (Johanne Marceau), Francine ( Dominique Santerre), Daniel (Murielle Fournier), Johanne (André Brochu) et Christiane (Michel Robitaille), ses onze petits-enfants et ses quatorze arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Rita Gendreau, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Madame Ida Morrissette Gendreau sera exposée le vendredi 23 octobre 2020, de 14h à 17h et de 19h à 22h auTél: 450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles auront lieu en privé le samedi 24 octobre 2020 à 14h en l'église du Précieux-Sang. Samedi ouverture des salons à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer sera apprécié.https//fgc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donCompte tenu des directives, du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur, un maximum de 25 personnes sera admis dans l'église, et le port du masque est obligatoire pour le salon et l'église.