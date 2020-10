CÔTÉ, Gérard



À Montréal, le lundi 19 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 86 ans, Gérard Côté, époux de Pauline Rolland.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Diane) et Patrice (Brigitte), ses petits-enfants Mathieu (Roxanne), Geneviève (Mathéo), Alex (Juliane) et Francis (Maude), ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 23 octobre 2020 à compter de 12h, suivi des funérailles en privé à 14h, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.