LANDRY, Monique (née Piché)



De Montréal, au CHSLD St-Patrice, à l'âge de 97 ans et 8 mois, Monique est partie rejoindre son Gérard, le 30 mai 2020. Elle est la dernière à aller rejoindre ses soeurs, frères, belles-soeurs et beaux-frères.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Gilles (Johanne) et feu Marcel, ses petits-enfants Éric, Simon (Mélodie), Julien, Mathieu (Julie) et Karine (Danny), ses arrière-petits-enfants, ses nièces, neveux et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Patrice pour les très bons soins prodigués chaleureusement et leur humanité.Les mesures sanitaires rendant impossible les grands rassemblements, l'inhumation se fera en présence de sa famille immédiate le 24 octobre 2020. Direction funéraire:www.salonlfc.com 514-770-9770