CAMPANELLI, Francesco



À Laval, le 16 octobre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé Monsieur Francesco Campanelli, époux de feu Madame Nicole Lavallée.Il laisse dans le deuil sa compagne Diana Madrigal, ses deux filles Nadia et Sandra (Gabriel), ses petits-enfants Alicia et Benjamin, sa soeur Carmela, son neveu et ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Cité-de-la- Santé, serait apprécié en sa mémoire.