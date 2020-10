Au moins 25 membres des forces de sécurité afghanes tués dans une embuscade des talibans

Au moins 25 membres des forces de sécurité afghanes ont péri dans une embuscade attribuée aux talibans dans le nord-est de l'Afghanistan, ont annoncé mercredi les autorités locales.

«Les combats se poursuivent et il y a aussi beaucoup de victimes chez les talibans», a déclaré à l'AFP Jawad Hejri, porte-parole du gouverneur de la province de Takhar.

Abdul Qayoum, directeur des services de santé de la province, a confirmé l'attaque en faisant cependant état d'un bilan de 34 membres des forces de sécurité tués, parmi lesquels figure selon lui le chef adjoint de la police de la province.

«Ces forces de sécurité étaient en route pour une opération dans le district quand ils ont été attaqués par les talibans», a déclaré M. Hejri.

«Les talibans avaient pris position dans les maisons autour de la zone. Ils ont tendu une embuscade à nos forces qui se trouvaient là dans le cadre d'une opération contre l'ennemi.»

Les talibans n'ont fait aucun commentaire sur cette attaque.

Les talibans et les États-Unis ont conclu en février un accord historique après 19 années de guerre. Washington s'est engagé à retirer tous ses militaires d'Afghanistan, et en contrepartie les rebelles ont promis de ne plus laisser de groupes terroristes opérer depuis les territoires qu'ils contrôlent, de ne plus attaquer les villes et d'engager des négociations de paix directes et inédites avec le gouvernement de Kaboul.

Mais ces négociations n'ont commencé qu'en septembre à Doha, au Qatar, avec beaucoup de retard, et la violence n'a pas réellement baissé, tandis que les forces américaines ont continué leur retrait au rythme prévu, sinon plus rapidement.