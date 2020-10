BONANNO, Maria



À Montréal, le 7 octobre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée Madame Maria Bonanno, épouse de Mario Bolduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Valérie, sa soeur Rachel, les enfants : Jessica, Alexander et Cindie, les petits-enfants Maisy et Raphaël ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 octobre 2020 de 14h à 16h15 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h15 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à FHMR - Fondation de l'Hôpital Maisonneuve - Rosemont serait apprécié en la mémoire de Maria Bonanno.