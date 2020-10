Beckham fils ne croit pas pouvoir contracter le coronavirus

Alors que la COVID-19 fait son chemin dans la NFL et continue de décimer ses rangs, Odell Beckham fils se sent plus ou moins concerné par la menace.

Le receveur des Browns de Cleveland a confié mercredi aux médias, dont le quotidien «USA Today», qu’il ne croit pas que le coronavirus puisse l’infecter. Peu importe les ravages que le virus a faits jusqu’à présent aux États-Unis et dans le monde, Bekham fils croit que son corps est une barrière infranchissable pour la COVID-19.

«Sans être arrogant, je ne crois pas que la COVID puisse m’atteindre. Je ne crois pas que ça entrera dans mon corps. Je ne veux rien avoir à faire avec ça (le virus) et il ne veut rien avoir à faire avec moi. C’est un respect mutuel», a dit le joueur de 27 ans, qui a raté un entraînement la semaine dernière en raison d’un problème de santé non relié au coronavirus.

Il était d’ailleurs à son poste lorsque les Browns se sont inclinés 38 à 7 dimanche dernier face aux Steelers de Pittsburgh.

Beckham fils mène son équipe avec 319 verges récoltées par la passe et a inscrit quatre touchés en six matchs.